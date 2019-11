Voorlopig streep door massale bomenkap langs A28 tussen Wezep en Harderwijk

De massale bomenkap langs de A28 op de Noord-Veluwe gaat niet voorlopig niet door. Dat meldt wegbeheerder Rijkswaterstaat. Gemeenten, provincie en Veiligheidsregio zijn het oneens over de noodzaak van de forse ingreep. Het gevolg is dat naaldbomen blijven staan in een strook die 80 meter breed en 30 kilometer lang is.

Het is onduidelijk voor hoelang de kap is uitgesteld. Als snel overeenstemming is, kan in januari begonnen worden met de ingreep. Daarvoor is Rijkswaterstaat afhankelijk van het krijgen van vergunningen. ,,Het moet ook in de planning van de aannemer passen", aldus woordvoerder Jasper Konijnenbelt. ,,Het broedseizoen hijgt als een hete adem in onze nek.”

Op 15 maart begint de periode waarin zeer beperkt bomen mogen worden gekapt. Het broedseizoen loopt tot midden juli.

Omstreden

De maatregel is omstreden. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wil de A28 gebruiken als brandsingel. Door de kap van brandbare naaldbomen ontstaat een natuurlijke rem. Hierdoor verkleint de kans dat een bermbrandje een grote natuurbrand wordt. Dat risico wordt groter door de hete en droge zomers, stelt de VNOG.

Tegenstanders vrezen een kaalslag, zowel in de karakteristieke middenberm als in het bos langs de weg. Een akkoordje tussen Rijkswaterstaat en de Noord-Veluwse gemeenten leek de angel uit het conflict te halen. Als de veiligheid het toelaat worden de naaldbomen in hetzelfde gebied vervangen door loofbomen.

Twijfels

Twijfels blijven over de breedte van de brandsingel. Waarom moet die per se tachtig meter breed zijn? Een wetenschappelijke onderbouwing is er niet. De VNOG verwijst naar ‘praktijkervaringen’. Tot in de Tweede Kamer wordt geprobeerd de massale kap te voorkomen.

De instanties kiezen nu dus eieren voor hun geld. De bomenkap die nodig is voor het maken van de brandsingel wordt uitgesteld. Wél neemt Rijkswaterstaat maatregelen om de verkeersveiligheid langs de snelweg te verbeteren. Die zorgen ervoor dat auto's die van de weg schieten niet direct tegen bomen en struiken botsen.

Vangrails