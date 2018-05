Vrouw gewond bij crash op A28 tussen Nunspeet en Harderwijk

video Wie stichtte drie keer brand in bosje bij Hulshorst? 'Dit is voor ons ook echt gissen'

23 mei Welbeschouwd is het een bosje van niets op de grens van Nunspeet en Hulshorst. Maar het stuk grond aan de Rijnvis is aantrekkelijk genoeg voor één of meerdere pyromanen. Maandag werd er voor de derde keer in korte tijd brand gesticht.