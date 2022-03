VVD en SGP willen handel in berucht zelfdodingspoeder ‘middel X’ aan banden leggen

Aanleiding is een nieuwe zelfdoding met het beruchte en levensgevaarlijke middel, vorige week in Arnhem. In de woning raakte een agent onwel. Hoewel de politieman werd opgenomen in het ziekenhuis, kon hij al snel naar huis. Het is onbekend of er een verband is tussen de onwelwording en middel X. De Coöperatie Laatste Wil van voorzitter Jos van Wijk uit Apeldoorn ‘informeert’ leden over dit zelfdodingspoeder.