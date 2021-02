Waarom Hulshorsters bang zijn dat hun zandverstuiving binnenkort verboden terrein is

Geen nootjes, maar pilletjes op tafel in Hulshorst

15 januari Het was een vriendengroep van zo’n vijftien tot twintig personen, die bij elkaar kwamen in een woning in Hulshorst. Waar ‘vroeger’ de chips en de jus d’orange op tafel stonden, waren het nu ook pilletjes: ketamine (een soort narcosemiddel), xtc en speed. Twee jonge mensen uit de omgeving moesten terecht staan voor handel in de harddrugs, of verboden geneesmiddel ketamine.