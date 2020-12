Waarom verdween het grafmonument van verzetsheld Herman Steentjes in Elspeet?

Van Asselt maakt zich er nog altijd kwaad om. Het enige wat herinnert aan het feit dat Steentjes in Elspeet ligt begraven, is zijn grafnummer. Van het ooit zo opvallende graf is niets meer over. Tot 2008 stond er een manshoog beeld bij het graf, maar dat is in verval geraakt en verwijderd. Ook de deksteen is weg.