Was Hans B. in Nunspeet verantwoordelijk voor de dood van zijn collega en maatje?

Bij een klus op hoogte in een bedrijfshal in Nunspeet viel op 30 mei 2016 een man enkele meters naar beneden dood op de werkvloer. Zijn collega stond maandag terecht op verdenking van nalatigheid. ,,Ik mis mijn maatje nog iedere dag.’'

‘Je hoeft je hoogwerker niet mee te nemen’, kreeg zelfstandig ondernemer Hans B. (53) uit Beusichem te horen voorafgaand aan de klus in Nunspeet. Hij nam zijn 41-jarige vaste maatje mee, net als hij zzp’er. Ter plaatse bleek dat gewerkt moest worden met een vorkheftruck met een bakje op de vork. Die ochtend zagen ze een de loodgieter ermee bovenin de hal werken.

Toen het duo die middag dezelfde combinatie inzette, was er geen vuiltje aan de lucht. Zijn maat was op een paar meter hoogte boven in het bakje en B. stond beneden om een pijpje op maat te zagen. ,,Tachtig centimeter’', riep zijn maat de lengte door. B. draait om en wilde gaan zagen tot hij vlak naast hem een klap hoorde. ,,Hij viel zo dood naast me neer’', zei B. geëmotioneerd in de rechtszaal. ,,Ik kende hem beter dan mijn eigen vrouw.’’

Ingehuurd

Omdat B. zijn maat had ingehuurd wordt hem verweten dat diens de veiligheid op de werkvloer onvoldoende geborgd heeft. Maar als schaduw over de zaak hing een eerdere beslissing van de rechtbank om de vervolging van het bedrijf in Nunspeet niet toe te staan. In Nunspeet werd vaker zo gewerkt terwijl het bedrijf had moeten weten dat met dat zelfgefabriceerde bakje niet op hoogte gewerkt mocht worden. B. vond het extra zuur dat hij terechtstond.

,,Alsof ik een of andere moordenaar ben’', zei hij vol ongeloof. Maar had hij dan niet de gebruiksaanwijzing van de vorkheftruck gelezen voordat zijn maat in het bakje stapte? Nee, dat had hij niet. ,,Ik ging er vanuit dat alles gekeurd was daar.’'

Niet geborgd

Het bakje bleek niet goed geborgd aan de heftruck en de lepels van de vork stonden te dicht bij elkaar. Dat maakte dat het bakje naar beneden viel. B. werkte nagenoeg nooit met een dergelijk voertuig. ,,Hij stelde geen vragen over hoe de heftruck werkte’', benadrukte de officier van justitie. En daar zit de fout, vindt het OM. Tegen B. werd 240 uur werkstraf waarvan 80 uur voorwaardelijk geëist.

De advocaat van B. vindt dat hier vooral sprake was van een noodlottig samenspel van omstandigheden. Bovendien was B. niet de werkgever van zijn maat. Ze waren immers allebei zelfstandigen. En het was niet de verdachte die voor gevaar op de werkvloer zorgde. De combinatie van vorkheftruck met het bakje werd in dat bedrijf veelvuldig gebruikt.