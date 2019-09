Wat begon als een grap eindigt in een titel: Arvid (41) uit Nunspeet kampioen burlen

Arvid Glastra is altijd wel in voor een geintje. Van zijn vrienden kreeg hij deze zomer een bijzonder verjaardagscadeau: deelname aan het Nederlands kampioenschap burlen. En dus gingen ze afgelopen weekend met z’n allen naar Het Nationale Park De Hoge Veluwe, waar het NK werd gehouden. ,,Toen bleek dat ik in de finale stond, heb ik een weddenschap afgesloten met mijn vrienden: als ik win, doen jullie volgend jaar ook mee.’’ Ze gingen akkoord en dus deed Glastra extra zijn best. Met succes. Hij is de beste burler van het land. Op de edelherten zelf na natuurlijk.