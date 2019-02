Wat gaat er gebeuren met verpauperd Landgoed Erica in Nunspeet?

Landgoed Erica in Nunspeet wordt eindelijk schoonge­veegd

13 februari De grote schoonmaak op Landgoed Erica in Nunspeet is eindelijk begonnen. Het krakersgezelschap dat zich het terrein aan de Ericaweg de afgelopen jaren had toegeëigend is, onder druk van de gemeente, druk bezig met het verwijderen van alle rotzooi. Wat er met het landgoed gaat gebeuren, is overigens nog onduidelijk.