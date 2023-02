Wereldreiziger Henk Vinke uit Nunspeet heeft een volle bingokaart: ‘Heb alle landen ter wereld gehad’

Failliet Elburgs schilderbe­drijf van ondergang gered: ‘We proberen iedereen binnen­boord te houden’

Goed nieuws voor schilders en glaszetters in dienst van Pruis Schilderwerken uit ’t Harde. Het bedrijf dat op 27 januari door de rechtbank Gelderland failliet werd verklaard, maakt een doorstart. Op dit moment wordt met vaste medewerkers gesproken of zij aan boord willen blijven. ,,We geven sowieso garantie van baanbehoud.’’