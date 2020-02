Wethouder Nunspeet: ‘duizend nieuwe woningen zijn komende jaren gewoon nodig’

Binnen tien jaar bijna duizend nieuwe woningen bijbouwen, lijkt op het eerste gezicht gekkenwerk voor een gemeente als Nunspeet. Dat komt namelijk neer op een uitbreiding van meer dan tien procent van het aantal huizen. Volgens wethouder Jaap Groothuis is het echter noodzakelijk. ,,We hebben die woningen gewoon nodig.’’

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met de nieuwe woonvisie. Daarin is de ambitie vastgelegd om tot 2030 bijna duizend nieuwe huizen te bouwen in Nunspeet en de omliggende kernen Elspeet, Hulshorst en Vierhouten. Dat komt neer op een gemiddelde van zo’n honderd woningen per jaar.

Wat betekent de Woonvisie concreet voor Nunspeet? Wat gaat er nu gebeuren?

Wethouder Groothuis: ,,De woonvisie brengt in beeld hoeveel woningen we voor welke doelgroepen gaan bouwen. We werken hiermee aan een gezonde lokale woningmarkt met passende woningen, voor nu en in de toekomst. Met dit plan in de hand gaan we onder meer aan de slag met verschillende inbreidingslocatie en de voormalige Kijktuinen, waar ruim honderd huizen moeten verrijzen.’’

Volgens de Woonvisie moeten er tot 2030 gemiddeld honderd nieuwe woningen per jaar worden gebouwd in de gemeente Nunspeet. Is dat realistisch en haalbaar?

,,Ja, dat vind ik wel. We hebben dat de afgelopen jaren ook laten zien. In 2017 werden er in Nunspeet 152 nieuwe woningen opgeleverd, in 2018 waren dat er 199 en vorig jaar 105. En ook in 2020 wordt er gestaag doorgebouwd. En of het realistisch is? De woningaantallen die in de woonvisie worden genoemd zijn gebaseerd op prognoses. Die hebben we niet zelf bedacht, maar laten berekenen door externe deskundigen.’’

Waarom zijn er tot 2030 bijna duizend extra huizen nodig? Dat lijkt namelijk erg veel voor een dorp als Nunspeet.

,,De druk op de woningmarkt is enorm toegenomen. Er is er sprake van vergrijzing en huishoudensverdunning. Volgens de prognoses hebben we die honderd woningen per jaar in de gemeente Nunspeet de komende jaren gewoon nodig.’’

Kunt u iets vertellen over het type huizen dat de komende jaren gebouwd moet worden?

,,Uit het onderzoek blijkt dat we met name moeten inzetten op sociale huur, sociale koop en huisvesting voor senioren.’’

Betekent de woonvisie dat uitbreiding van het dorp noodzakelijk is?

,,We hebben wel wat inbreidingslocaties, maar niet voldoende. Dat betekent dat we mogelijkheden voor uitbreiding aan de randen van het dorp moeten onderzoeken. Met de kennis van nu is uitbreiding dus noodzakelijk ja.’’