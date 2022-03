Wie wordt de grootste in ‘baken van rust’ Nunspeet? SGP, Gemeentebelang of toch een outsider?

Na een verkiezingsstrijd die werd overschaduwd door de oorlog in Oekraïne, telt ook Nunspeet vanavond de stemmen. Aan de opkomst heeft het niet gelegen: de gemeente liep wat dat betreft de hele dag voorop. Maar hoe oordeelde de kiezer? Blijft de SGP de grootste of gaat Gemeentebelang er met de winst vandoor? En wat doet de VVD, die halverwege de rit haar zetel kwijtraakte? De Stentor volgt het op de voet tijdens een sobere verkiezingsavond in Veluvine.

De mannenbroeders van de SGP zijn (met uitzondering van 2010) al decennia lang de grootste partij in Nunspeet, niet in het minst vanwege haar grote aanhang in Elspeet. In Nunspeet zijn 21 zetels te verdelen, waarvan er de laatste twee verkiezingen 7 naar de SGP gingen. Het confessionele smaldeel in de raad is sowieso fors en tamelijk onwrikbaar. Sinds 1994 scoren SGP, ChristenUnie en CDA samen steevast 13 zetels.

Grote sprong

Gemeentebelang heeft zich daar als machtsblok toch maar mooi tussen geworsteld en maakte de afgelopen twintig (!) jaar samen met SGP en ChristenUnie de dienst uit. Vier jaar geleden was deze lokale partij met een sprong van vijf naar zes zetels de grote winnaar van de verkiezingen.

Voor Nunspeetse begrippen een tamelijk spectaculaire verschuiving, want wie kijkt naar de recente geschiedenis ziet nauwelijks grote veranderingen. De gemeente lijkt een baken van rust, tussen de hete politieke vuren in Ermelo en Epe van de laatste tijd.

Veel vroege stemmers

Of dat vanavond weer zo zal zijn, is natuurlijk aan de kiezer. Aan de opkomst heeft het vast niet gelegen: al voor de lunch had in Nunspeet een derde van de kiezers al de gang naar de stembus gemaakt en was het daarmee koploper in de regio. Laatste opkomstcijfer is van 19.00 uur, met zo'n zestig procent.

Het goede weer was in het voordeel, maar gemeentewoordvoerder Wob Meijering vermoedt dat ook de oorlog in Oekraïne een rol speelde . ,,Uit gesprekken met een aantal mensen krijg ik die indruk wel ja. Het besef dat je hier in alle vrijheid kunt stemmen, en dat dat een groot goed is.’’

Geen publiek

Als vanouds heeft de uitslagenavond plaats in cultureel centrum Veluvine, maar wel een tikkeltje anders dan normaal. Vanwege de coronamaatregelen (die nog golden tijdens de voorbereiding) is er geen publiek aanwezig en zijn de ontwikkelingen alleen te volgen via de lokale en regionale media zoals RTV Nunspeet en de Stentor.

De voorkeursstemmen worden donderdag pas geteld en maandag bekend gemaakt. Vanavond wordt wel duidelijk hoe de partijen het er onderling vanaf brengen.

Dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.