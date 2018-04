Wild veroorzaakt onveilig gevoel in Nunspeet

Tbs voor man die vader in Nunspeet met hooivork doodde ten einde

6 april De jarenlange tbs voor een man die eind 2005 zijn 64-jarige vader in Nunspeet met een hooivork doodstak, is beëindigd. Dat besliste de rechtbank in Zutphen vrijdag. De tbs'er die vrijdag voor de rechters zat was een andere man dan hij ruim 12 jaar terug was.