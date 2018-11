Wildaanrijdingen N310 in Nunspeet: maximum snelheid gaat niet omlaag

De snelheid op de N310 tussen Nunspeet en Elspeet wordt niet verlaagd naar 60 kilometer per uur. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van berichtgeving over het grote aantal wildaanrijdingen op deze negen kilometer lange weg.

,,Wij zijn daar op dit moment geen voorstander van’’, zo laat woordvoerder Wob Meijering weten namens het college. ,,De N310 is een belangrijke verbinding tussen de kernen van Nunspeet en Elspeet. Verlaging van de snelheid vinden we daarom niet wenselijk.’’

Uit tellingen van Vereniging Wildbeheer Veluwe blijkt dat de N310 tussen Nunspeet en Elspeet een hotspot is voor wildaanrijdingen, zo berichtte de Stentor vorige week. Het aantal ongevallen is de laatste jaren bovendien weer aan het stijgen. In 2017 was er zelfs bijna sprake van een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. In totaal vonden er 69 wildaanrijdingen plaats op de N310.

Zorgen

Deze cijfers baren de gemeente Nunspeet zorgen. Het college is daarom op zoek naar maatregelen om het aantal wildaanrijdingen terug te dringen. Het bureau Natuurlijk Fauna-advies uit Vaassen moet daarbij helpen. Maar verlaging van de maximum snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur is wat het college betreft dus sowieso geen optie.

Dat terwijl deze maatregel volgens onderzoeker en ecoloog Edgar van der Grift van de universiteit in Wageningen wel de meest effectieve manier is om het aantal wildaanrijdingen terug te dringen. ,,Het is voor mij lastig een ‘kant-en-klare oplossing’ te schetsen voor het probleem in Nunspeet, want ik ken de lokale situatie niet precies’', aldus Van der Grift. ,,Maar in zijn algemeenheid geldt dat onderzoek heeft laten zien dat het verlagen van de rijsnelheid het aantal aanrijdingen vaak drastisch kan terugdringen.’’