Wilde achtervolging door Nunspeet eindigt op afgezette oprit A28

De politie kreeg rond kwart voor drie een inbraakalarm bij de Jumbo in Nunspeet. Toen ze ter plaatse kwam, gingen de vier verdachten er net vandoor. Er volgde een wilde achtervolging waarbij de verdachten van alles uit hun auto gooiden. De politie zette meerdere auto's in. ,,Tijdens die achtervolging door Nunspeet, gooiden ze van alles uit de auto. Uiteindelijk reden zij zich klem op de oprit van de A28. Die was namelijk wegens wegwerkzaamheden afgezet’’, licht Jan Hensen van de recherche Veluwe Noord toe.

Buit

Of en wat er precies is buit gemaakt, is nog onduidelijk. De vier verdachten zitten nog steeds vast. ,,Het onderzoek loopt nog volop, de verdachten worden verhoord en we zijn op zoek naar mensen die kort voor, tijdens of na de inbraak iets verdachts hebben gezien bij de Jumbo.’’

Meer inbraken