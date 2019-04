Wilde achtervolging in Nunspeet eindigt met botsing tegen politieauto

Video Elspeets landleven getekend door ‘Engelse’ ogen

6 april Kunstenares Blanche Douglas Hamilton is weer thuis. Tenminste haar artistieke nalatenschap. Ruim 200 tekeningen zijn door het Teylers Museum Haarlem geschonken aan het Noord-Veluws Museum. Nu is het werk van de Engelse artiest, die drie decennia in Elspeet woonde, te zien in Nunspeet.