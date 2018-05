Withalsvliegenvanger lokt vogelaars naar Vierhouten

Vierhouten is al een aantal dagen in de ban van de zeer zeldzame withalsvliegenvanger. Het zwart-witte vogeltje is neergestreken aan de rand van de Elspeetsche Heide, waar een boomholte zijn interesse heeft gewekt. Vogelaars komen van heinde en verre naar de Veluwe om een glimp van het beestje op te vangen.

Een rij auto's langs de heide verraadt de locatie van de vogel. Of althans, van een handjevol vogelaars. Staan ze met z'n allen dezelfde kant op te kijken, dan is de withalsvliegenvanger er. Kijken ze allemaal een andere kant op, dan is-ie er niet, weet Paul van Veen. Hij heeft zich de afgelopen dagen zitten verbijten, omdat hij niet naar Vierhouten kon. Maar vandaag is zijn vrije dag en dus stapte hij om zeven uur in de auto. Maar wel nadat hij op internet had gecheckt of de vogel niet was gevlogen.

Even later stappen Bouke Snijder en Jan Maas uit hun auto. Laatstgenoemde hoort eerst de natuur roepen, voordat hij op zoek gaat naar de vliegenvanger. In de verte hoort hij een koekoek. Snijder hoort het niet. ,,We zijn de lamme en de blinde", lachen ze. Snijder ziet de vogels doorgaans het eerst, Maas is meer gespitst op de zang. Sinds ze gepensioneerd zijn, trekken ze vaak samen op. Eigenlijk zouden ze dinsdag al naar Vierhouten gaan, maar toen was het zulk mooi weer: ,,Zijn we gaan fietsen."

Krakende takken

De Bilthovense Janny Vermolen schuifelt ondertussen door het gebladerte in het bosje naast de Elspeetsche Heide. De vliegenvanger zit hoog in de bomen en laat zich niet verjagen door gepraat of krakende takken. Vanaf de grond wijst Vermolen de weg omhoog langs verschillende boomstammen om uit te komen bij de holte waar de dwaalgast steeds naar terugkeert. Ze verontschuldigt zich wat: ,,Ik voel me nog niet helemaal een vogelaar, ik doe dit pas twee jaar. Eigenlijk ga ik ook nooit achter vogels aan, maar nu combineer ik het met een dagje winkelen in Putten."

Volledig scherm Janny Vermolen heeft de zeer zeldzame withalsvliegenvanger zingend op de gevoelige plaat vastgelegd bij de Elspeetsche Heide in Vierhouten. © Floris Brandriet

Het duurt niet lang voor het solitaire mannetje verschijnt. Ook met het blote oog waarneembaar door een niet-vogelaar. Je zou het een vreemde vogel kunnen noemen. Want wat moet een mannetje, zonder vrouwtje, met een nestholte? Van Veen heeft gehoord dat-ie achter een vrouwelijke bonte vliegenvanger aan zit, maar geeft ook toe dat hij niet weet of de vliegenvangers vreemd gaan met andere soorten.

Baardmannetjes

Snijder en Maas, die met hun humor zo het tv-programma Baardmannetjes zouden kunnen overnemen, hebben geen camera bij zich. ,,Dat kunnen anderen beter", zegt Maas. ,,We slaan het op in ons geheugen", vult zijn maat aan.

Tom Zeegers komt uit Culemborg, hij heeft zijn camera niet uit de tas gehaald. ,,Zien is het belangrijkst, een foto komt op de tweede plaats."

Toch grijpen de meeste vogelaars meteen naar de lange telelens die om hun nek hangt. Sommigen zetten het beeldbewijs op waarneming.nl, waar alle bijzondere verschijningen bijgehouden worden. De withalsvliegenvanger wordt dezer dagen door een hoop vogelaars afgestreept. Allen zijn ze benieuwd hoe lang het mannetje in Vierhouten blijft.