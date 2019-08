Wolvenpaar Veluwe kreeg minimaal 5 jongen: ‘Maar onbekend of ze allemaal nog leven’

videoHet Veluwse wolvenpaar heeft in elk geval 5 jongen gekregen. Het is niet duidelijk hoe het met ze is.

Dat zegt Leo Linnartz van Wolven in Nederland.

Enkele weken geleden schatte de organisatie het aantal wolvenjongen op 3, ‘misschien 4 of 5’. Inmiddels is daar zekerheid over, ‘het zijn er 5’, zegt Linnartz.

Half juni was daar het visuele bewijs dat het wolvenpaar op de Noord-Veluwe jongen had gekregen. De provincie Gelderland gaf deze video vrij waarop de dieren zijn te zien:

Enkele dagen later kreeg de Stentor deze video in handen, gemaakt door Marc Bokma uit Amsterdam. Hij kreeg stom toevallig de dieren voor zijn lens:

Sinds deze twee korte video’s zijn er geen nieuwe beelden meer opgedoken van het wolvengezin, weet Linnartz. De wolvenkenner weet niet hoe het nu met de jonge dieren is. ,,Het is onbekend of ze allemaal nog in leven zijn. Gebruikelijk is een relatief hoge sterfte in het eerste levensjaar en dan met name in de eerste maanden.’’

Voedsel

Dat is gewoon in de natuur: de sterkste overleven, de zwaksten delven het onderspit. Dat is mede afhankelijk van het aanbod van voedsel. Bij schaarste hebben jonge (en zwakkere) dieren het nóg moeilijker.