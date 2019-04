Wolvenraster moet schaapskudde Elspeet veilig maken

Schaapsherder Daphne Zomers heeft samen met bestuurslid van de stichting Schaapskudde gemeente Nunspeet Jan van Unen deze week vrijwilligers van Wolf-Fencing op bezoek gehad om de vaste kralen en de weiden te inspecteren waar de kudde gebruik van maakt. Doel was te kijken hoeveel materiaal er nodig is voor aanleg van de rasters. Momenteel bestaat de afrastering uit eenvoudig schapengaas. ,,Dat is niet voldoende om een wolf buiten te houden.’’

,,Als we alles laten omheinen, de twee weilanden en twee kralen op de hei, zijn de materiaalkosten zo'n 11.000 euro. Een groot bedrag, daarom doen we nu eerst alleen de kralen.’’ Ook wil de stichting nog zogeheten flexinetten aanschaffen waar stroom op staat om de schapen op andere plekken tijdelijk achter een veilige omheining te kunnen zetten. Het inzetten van zogeheten kuddebeschermingshonden vindt Zomers een interessante optie. ,,Maar dat vergt een andere expertise, daar moet ik eerst nog veel meer over weten. Hoe dat in te passen in toeristisch gebied bijvoorbeeld is best ingewikkeld.’’