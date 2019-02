Woningbouw op plek waar voorheen de muziekschool zat in Nunspeet

KPN-sto­ring treft 3000 klanten op West-Veluwe

2 februari Met het slechte weer even lekker voor de buis hangen zat er voor veel klanten van KPN in de regio Harderwijk even niet in. Vanaf 10 uur vanochtend was er een storing waardoor de tv hapert en er foutmeldingen verschijnen. Ook bellen en internetten zat er even niet in