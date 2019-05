Woonwijk Molenbeek in Nunspeet krijgt eigen supermarkt: Aldi heeft de beste papieren

Nunspeet hield in 2018 ruim 4,5 miljoen euro over

16:25 Onderaan de streep houdt de gemeente Nunspeet over het boekjaar 2018 een bedrag over van 4,5 miljoen euro. Een flinke meevaller dus. Wethouder Leen van der Maas waakt echter voor teveel optimisme. ,,Ik wil er direct aan toevoegen dat een groot deel van het resultaat eenmalig is en de zorgen om de tekorten in het sociale domein structureel zijn.’’