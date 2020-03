Woonzorgcentra in ‘hoogste staat van paraatheid’ door coronavirus

Ondanks dat het coronavirus vorige week opdook in Zeewolde, ziet de Flevolandse zorgorganisatie Coloriet vooralsnog geen reden om extra maatregelen te treffen. ,,We zijn extra alert’’, zegt woordvoerder Marielle Steenenveld. ,,Maar infectiepreventie is voor ons de dagelijkse praktijk. Wie kampt met ziekteverschijnselen - of het nou gaat om een griepje, koorts of iets anders - wordt al afgeraden onze instellingen te bezoeken. In die zin verandert er dus weinig.’’