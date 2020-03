WZU Veluwe maakt zich klaar om in oude Bunterhoek Nunspeet patiënten uit St. Jansdal op te vangen

Weg snelle groei toerisme in Oost-Nederland: Duitsers en Belgen blijven (noodge­dwon­gen) massaal thuis

20 maart De stroom toeristen in Oost-Nederland groeide de afgelopen jaren in sneltreinvaart, maar is door de coronacrisis abrupt opgedroogd. Talloze faillissementen dreigen. Toeristische bedrijven in deze regio vragen in een brandbrief aan het kabinet om extra steun. ,,Het regent annuleringen en je proeft de paniek bij ondernemers.