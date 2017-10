Zakenman opgelicht met koffer vals geld

Je verkoopt een paar opleggers maar krijgt van de koper wel de voorwaarde om in een hotel in Amsterdam 100.000 euro cash om te wisselen in kleinere biljetten. Een dom foutje, stelde de advocaat, maar het Openbaar Ministerie zag er een poging tot witwassen in.

Heinrich S., die inging op deze opmerkelijke wisselactie, stond dinsdag voor de rechter in Zwolle. De forse 55-jarige Duitse zakenman kreeg van een Franse koper de opdracht een ton aan 500-eurobiljetten te wisselen in biljetten van 50 euro.

De Fransman was de eigenaar van een aantal benzinestations in Zuid-Duitsland waarmee veel met deze biljetten wordt afgerekend, zo was het verhaal. Maar de man kon of wilde die grote coupures, waarmee het lastig betalen is, niet wisselen bij een bank.

S. haalde in een Amsterdams hotel een koffer op met daarin de ton plus 10.000 euro commissie voor het wisselen. In Zwolle gaf hij een koffer af aan twee Fransen, met daarin een ton verdeeld in biljetten van 50 euro die hij voorschoot. Maar hij ontdekte dat de 500-eurobiljetten vals waren en deed aangifte. De heren werden in Nunspeet aangehouden.

Geen onraad?

Waarom kon de man de opleggers niet gewoon met biljetten van 500 euro betalen, wilde een van de rechters weten. Daarover is nooit gesproken, zei S. Zonder de wisseltruc zou de koop niet doorgaan, vreesde hij. En waarom rook hij geen onraad? ,,De man klonk professioneel aan de lijn, hij wist welke opleggers hij wilde'', legde S. uit.

De officier van justitie vond S. een handelaar die zich puur uit winstbejag inliet met criminelen. Hij deed nooit enige navraag de herkomst van de biljetten die vrijwel alleen in het criminele circuit gebruikt worden. ,,Welk tankstation accepteert biljetten van 500 euro nog?''

Poging

Omdat de deal nooit gelukt is, bleef het bij een poging tot meewerken aan witwassen. De officier vroeg om een boete van 2.000 euro. De raadsman zei dat het gewoon dommigheid van zijn cliënt was en dat S. juist het slachtoffer is.

De koffer met het geld van S. was door het OM in beslag genomen. Na 1,5 jaar corresponderen kreeg hij deze terug, plus 6.000 euro aan rente. De twee Fransen die in Nunspeet werden aangehouden, staan in januari voor de rechter.