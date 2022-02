Zelfs ambulance dreigt klemvast te raken in modder van ‘doorgaande weg’ in Elspeet

Hoefstal Hulshorst maakt na heibel plaats voor dozijn woningen, raadsleden Nunspeet positief over plannen

Het zorgde eind vorig jaar voor een schokgolf op bungalowpark Hoefstal in Hulshorst, maar de politiek in Nunspeet is desondanks positief over de ingediende plannen. De raadsleden lijken zodoende groen licht te geven voor de bouw van twaalf woningen op de plek van het vakantiepark.

