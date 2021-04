Zit Elspeet wel te wachten op een 13 meter hoog appartementencomplex?

IJscafé Nunspeet in de race voor prestigieu­ze prijs: ‘Bij goed pistache-ijs weet je dat de rest ook goed is’

17 maart Al twaalf jaar lang is Anne van Glint de eigenaar van het IJscafé Nunspeet. Vorig jaar maart ontving hij nog de Gouden IJsspatel voor zijn kersenijs. Een groot feest werd het niet, want snel daarna moest hij dicht vanwege de coronamaatregelen. Winnaars van deze verkiezing van de Vereniging Ambachtelijk IJscentrum dingen automatisch mee om ‘IJssalon van het jaar 2020/2021’ te worden. Uiteindelijk bleven er vijf finalisten over en IJscafé Nunspeet zit erbij. Hij hoopt nu ook deze titel te veroveren, zodat hij alsnog een feestje kan vieren.