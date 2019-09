Zo moet het aantal wildaanrijdingen worden teruggedrongen op de N310 in Nunspeet

Video Gelderse politiek wil meer feiten over bomenkap langs A28 tussen Wezep en Harderwijk

6:02 De bomenkap langs de A28 leidt tot zorgen bij Provinciale Staten van Gelderland. De Statenleden lassen een speciale vergadering in over de gevreesde kaalslag tussen Wezep en Harderwijk. Over een afstand van 25 kilometer verdwijnen vrijwel alle naaldbomen en wordt flink gesnoeid in de middenberm.