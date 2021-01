Zoon eist monument terug op graf van verzetsheld die in Elspeet ligt begraven

Een iconisch hotel in Vierhouten vol arbeidsmi­gran­ten, ‘dit heeft grote impact op een toeris­tisch dorp’

8 januari Vierhouten is in rep en roer. In hotel de Foreesten, dat eind vorig jaar van eigenaar is gewisseld, worden mogelijk tientallen arbeidsmigranten ondergebracht. De lokale politiek is verrast door de plannen en eist opheldering. ,,Dit lijkt ons niet wenselijk’’, zegt raadslid Ans Pluim van Gemeentebelang Nunspeet.