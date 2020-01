Zorgen over mogelijk verdwijnen van ‘oudste bos van Nunspeet’ op Landgoed De Grote Bunte

Overwin­ning met zure nasmaak voor LHBTI’ers in Nunspeet: ‘Het is beter dan niks’

6:37 Met dank aan de PvdA/GroenLinks is vorige maand geschiedenis geschreven in Nunspeet. Niet alleen debatteerde de gemeenteraad voor de allereerste keer openlijk over LHBTI-rechten, er rolde ook nog eens een plan uit. Toch had deze politieke overwinning een zure nasmaak. ,,We zijn er nog niet.’’