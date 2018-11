Zorgen: tussen Nunspeet en Elspeet botsten bijna 70 auto's op overstekend wild

Annemarie Worst ziet zege in wereldbe­ker uit handen glippen: ‘Geen bel gehad’

17 november Annemarie Worst is zaterdag tweede geworden in de wereldbekercross van Tabor. De Europees kampioene uit Nunspeet moest in Tsjechië in de slotfase slechts luttele seconden toegeven op Nederlands kampioene Lucinda Brand. Worsts ploeggenote Alice Maria Arzuffi uit Italië eindigde als derde.