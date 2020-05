Zorgmedewerker pleegde zelfmoord vanwege corona-tragiek in Nunspeet: ‘Er is hulp nodig’

Onvrede over stuiterste­nen op Oenenburg­weg in Nunspeet

22 mei Een hobbelstraat. Zo kan de vernieuwde Oenenburgweg in Nunspeet het beste worden omschreven. Want de betonstraatstenen liggen er niet vlak in. De gemeente Nunspeet is ontevreden. ,,Het straatwerk heeft niet de kwaliteit die wij wensen”, zegt woordvoerder Marriët de Zwaan.