Hulpfonds Nunspeet wil zo snel mogelijk van haar geld af: waarom komt niemand het ophalen?

Het klinkt vreemd, maar dat is het niet: Hulpfonds Nunspeet wil zo snel mogelijk van haar geld af. Om te zeggen dat de pecunia tegen de plinten klotsen, gaat wat ver. Feit is dat de kas goed gevuld is. Waarom komt niemand het ophalen?