Zwemveilig of niet, test het in De Brake in Nunspeet

Nieuwe woonwijk in ‘t Hul Noord in Nunspeet: ja of nee?

9:20 Geklungel met cijfers heeft ertoe geleid dat het voornemen om een woonwijk te bouwen in ‘t Hul Noord in Nunspeet veel kritiek oogst. De lokale politiek twijfelt over de noodzaak van het plan en wethouder Jaap Groothuis is dan ook medegedeeld dat hij z’n huiswerk opnieuw moet doen. Is dit de doodsteek voor het woningbouwplan?