Zwerven en natuur beleven tijdens 'Zomertrek' op de Veluwe

Ze noemt zichzelf gekscherend wel 'boswachter excursies'. Feit is dat boswachter Monique Zondag jaarlijks zo'n driehonderd natuurexcursies voor Staatsbosbeheer organiseert en voor een groot deel ook verzorgt. Nieuwste loot aan de stam is de Zomertrek: een struintocht over de Veluwe.

Wat is precies de bedoeling van de tocht, Monique?

,,Het doel is een hele dag buiten te zijn en alle elementen van de natuur te beleven. De basis is 'mindfull' met de dag om te gaan, dus te leven in het moment en waar te nemen met al je zintuigen. Hierdoor voel je je verbonden met je omgeving. Het is een tocht om je kennis te laten maken met een speciale manier om de natuur te ervaren: een zwerftocht door een natuurgebied dat niemand op deze manier kent, dit waar te nemen met je hart, en je er met enthousiasme en overgave mee te verbinden.''

Waar is die Zomertrek precies?

,,In de bossen bij Vierhouten, afwisselend bos, heide en vennen.''

Ga je onderweg van alles vertellen?

,,Nou, het is geen excursie in de traditionele zin. Natuurlijk zal ik de mensen ergens op wijzen als we iets bijzonders zien of iets uitleggen als ergens om wordt gevraagd. Maar de nadruk ligt echt op beleven. Ervaar de rust van het zitten tegen een boom. Trek schoenen en sokken uit en voel de bodem of het water in een ven.''

Lekker basic zeg!

,,Ja. Natuur intens beleven, daar gaat het om. Daarom organiseren we dit ook vooral voor individuele deelnemers. Onbekende vreemdelingen voor elkaar, zodat je geen groep binnen de groep hebt. Zo mogen er ook geen mobieltjes mee.''

Maar wat nou als er iemand een enkel verstuikt?

,,Wij als trekleiders hebben uiteraard gps en telefoons bij ons. Zodat we in geval van nood kunnen schakelen. De gebiedsboswachter weet dat we er zijn en we kunnen hulpdiensten inschakelen. Bovendien heb ik nummers van het thuisfront van de deelnemers bij me.''

Op alles voorbereid dus?

,,Het klinkt zwaar, maar vooraf vragen we om een kleine gezondheidsverklaring. Dan weten we of mensen een wespenallergie hebben, suikerziekte of glutenvrij moeten eten.''

Glutenvrij, zeul jij op de tocht allemaal eten mee?

,,Hahaha, nou... De Zomertrek is inclusief lunch en diner, ja. We vragen de mensen zelf een dagrugzak mee te nemen met daarin twee liter water en een extra paar sokken. Bij de start krijgen ze dan een tasje van mij, maar ik ga niet verklappen wat daar inzit. En bij terugkomst staat er een dineetje klaar.''

Wanneer ga je en wat kost het om mee te gaan?