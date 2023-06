A28 bij Wezep gaat een zomerweekend lang volledig op slot

MET VIDEO 24 uur fietsen, lopen en wandelen rond Zwolle: meer dan miljoen euro voor Ronald McDonald Kinder­fonds

Ruim 1300 sportievelingen werkten zich dit weekend in het zweet ten behoeve van het Ronald McDonald Kinderfonds. Met het jaarlijkse HomeSportEvents wordt geld ingezameld om de bekende huizen in de benen te houden. Dit jaar is het evenement in Zwolle.