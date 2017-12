A28 Wezep: Kampen en Zwolle maken zich zorgen

Beide buurgemeenten vrezen dat het omliggende regionale wegennetwerk met een nieuwe op- en afrit - medio 2020 moeten ze klaar zijn - flink belast wordt. En hebben Oldebroek gevraagd om die verkeersgevolgen in ieder geval scherp in de gaten te houden. Dat heeft het gedaan, stelt het in een reactienota.

Ook door de toekomstige situatie te schetsen zonder nieuwe aansluiting, maar met een volgebouwd bedrijvenpark. Voor Zwolle betekent dit een flinke toename van verkeer op de IJsselbrug, stelt Oldebroek. Dat zal zich dan vanaf H2O via de rivieroversteek wurmt naar de oprit bij Zwolle-Zuid. ,,Bij volledige ontwikkeling van het bedrijvenpark is op het tracé IJsselbrug in Zwolle sprake van een verkeerstoename van 24 procent ten opzichte van die situatie zonder bedrijvenpark", staat in het rapport. ,,Hierbij wordt uitgegaan van behoud van de huidige aansluiting op de A28 bij Wezep."

IJsselbrug

Met een nieuwe aansluiting op de A28 bij H2O zullen de verkeersstromen zo veranderen dat alles zich toespitst op die op- en afrit. De IJsselbrug zou dan juist worden ontlast. ,,De conclusie is dan ook dat met de aangegeven inspanningen om het verkeer te geleiden de hinder voor Zwolle tot een minimum beperkt kan worden."

Kampen

Kampen maakt zich juist zorgen omdat verkeer vanuit de kern Oldebroek - ten westen van de A28 - eveneens via de nieuwe aansluiting de snelweg opdraait. Het vreest dat daardoor de route naar de nieuwe op- en afrit dichtslibt. En die loopt deels over Kamper gemeentegrond, waar ook inwoners van die gemeente de weg naar de A28 zoeken. D