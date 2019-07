Aart Veldman (79) uit Wezep overleden: ‘we zijn een icoon verloren’

Aart Veldman is afgelopen weekend in zijn woonplaats Wezep overleden. Hij was een bekendheid op de Noord-Veluwe. Vooral als fotograaf, maar ook vanwege zijn vele boeken. Zo bracht hij, samen met auteur Dirkje Sneller, een werk uit over de MKZ-crisis. Veldman is 79 jaar geworden.

Veel inwoners van de Noord-Veluwe zullen Veldman kennen van zijn werk als freelance-fotograaf. Hij was bijna een halve eeuw verbonden aan verschillende krantenuitgeverijen, waaronder Wegener. Veldman fotografeerde onder meer voor de Zwolse Courant (de voorloper van de Stentor) en diverse lokale publicaties. ,,Een heel fijne collega’’, vertelt fotograaf Bram van de Biezen uit Nunspeet. ,,Hij was een rustige man met passie voor zijn vak. Vanwege zijn vriendelijke karakter en het feit dat hij uitstekend dialect sprak, werd hij altijd met open armen ontvangen als hij voor de krant op pad ging.’’

Dorpsgenoot Evert van ‘t IJssel was al jaren goed bevriend met Veldman. ‘We zijn een groot icoon verloren in de de gemeente Oldebroek’, schrijft hij op zijn Facebookpagina. ‘We hadden een zeer goede band en hebben mooie dingen met elkaar beleefd. Zo maakten we samen het programma ‘In gesprek met’ voor Loco Media Groep, iets wat we heel wat jaren met plezier hebben gedaan. Aart had de camera altijd op scherp staan als het interview moest beginnen’.

Etherpiraterij

Samen met Van 't IJssel maakte Veldman een paar jaar geleden een documentaire over etherpiraterij. ‘Dat vond hij zo mooi. Van Exloo tot Helmond bezochten we oud-piraten die vertelden over hun belevenissen. Veldman zat vol met ideeën en schreef ook meerdere boeken’.

Een van zijn meer bekende werken was ‘Toen was het stil’, een boek over de MKZ-crisis. Dat vertelt het verhaal van families die kort na de eeuwwisseling hierdoor werden getroffen. Samen met Dirkje Sneller zocht hij de gedupeerden op om te vragen wat er was geworden van hun leven. Het boek verscheen in 2011.