ABO schrijft weer vacature uit voor wethouderspost Oldebroek

,,Het is niet zozeer dat we geen ervaren mensen binnen de partij hebben", zegt ABO-voorzitter Ronald Gerard. ,,Maar er is een heel groot potentieel aan wethouders in het land die op een of andere manier buiten de boot zijn gevallen. Daar zit een schat aan ervaring en waarom zou je daar geen gebruik van maken?"

Vier jaar geleden stelde de partij zich dezelfde vraag en na de sollicitatieprocedure werd Lydia Groot naar voren geschoven. ,,Zij heeft het prima gedaan'', vindt Gerard. ,,Ze had ervaring als wethouder in Stede Broec en is daar nu weer wethouder geworden. We hebben een rustige coalitieperiode achter de rug in Oldebroek en dat is daarvoor wel eens anders geweest." Omdat onduidelijk was of ABO wederom in de coalitie zou komen, koos Groot ervoor terug te keren naar haar geboortegrond.

Gerard heeft de vacature na overleg met de fractie en het bestuur afgelopen vrijdag de wereld in geslingerd. ,,Vanochtend kwamen de eerste belangstellende berichten al binnen", zegt hij drie dagen later, ,,van mensen die het conceptbestuursakkoord willen hebben."

Vier jaar geleden kwamen er dertig reacties en werd er met vier kandidaten gesproken. Coalitiegenoten CU en SGP mogen net als toen meepraten over de invulling van de post. ,,Daar zijn we misschien wel uniek in in Nederland. Ze zitten in de adviescommissie. Op basis van onderling vertrouwen." ABO zou op haar beurt ook wel willen meepraten over de kandidaat van de SGP, maar 'dat kunnen we ze niet verplichten'.

Reageren op de vacature kan tot 21 mei. Op 25 en 26 mei worden sollicitatiegesprekken gevoerd door fractie- en bestuursleden. De voorgedragen kandidaat moet, net als die van de SGP, vervolgens nog een assessment en een integriteitstoets doorstaan. ,,Daar hebben wij als partij acht jaar geleden zelf op aangedrongen, omdat er wel eens vraagtekens gezet konden worden bij de manier waarop wethouder benoemd werden."