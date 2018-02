Actievoerder Jacco Evink gaat vol voor politieke carrière

Burgemeester op bezoek bij jarige oudste inwoner Oldebroek

4 februari De jarige Gerrit Bovendorp kreeg zaterdag zomaar burgemeester Adriaan Hoogendoorn op bezoek. Nou ja, zomaar. Bovendorp vierde dat hij 106 jaar was geworden, dus dat was wel een bezoek van de burgemeester waard. De jarige Job is de oudste inwoner van de gemeente Oldebroek.