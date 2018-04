Advies: zelfde coalitie in Oldebroek

Waar de partijen hetzelfde blijven, daar gaat er wel wat veranderen in de wethouders. De gemeenteraad in Oldebroek heeft onlangs al afscheid genomen van wethouder Lydia Groot (ABO), die teruggekeerd is naar de gemeente Stede Broec.

En ook Harm Westerbroek (SGP) is niet meer beschikbaar als wethouder voor Oldebroek. ,,Ik heb in Oldebroek vier hele mooie jaren als wethouder gehad. Nu wordt het tijd voor andere zaken in het leven”, legt hij uit. ,,Ik komt uit het zakenleven en heb vanuit die omgeving verschillende aanbiedingen gehad. Daarnaast zou ik 70 zijn als ik nog eens vier jaar wethouder blijf. De gedachte om te stoppen speelt al wel langer. Omdat onzeker was of de SGP een wethouder zou leveren vond ik het wat voorbarig om al wat over mijn toekomst te roepen.” Nu vond Westerbroek dat de tijd wel aangebroken is om aan te geven dat hij niet opnieuw beschikbaar is als wethouder: ,,Ik ga het werk erg missen. ”