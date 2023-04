Afgelopen vijf jaar minder aangiftes winkeldiefstal in Oldebroek

Maart was zeiknat in Oost-Nederland, maar toch is dat goed nieuws: ‘De situatie is gunstig te noemen’

Met op sommige plekken meer dan 120 millimeter regen was de maand maart kletsnat in Oost-Nederland. Nu het nieuwe droogteseizoen vanaf april van start gaat, is dat vooral voor de natuur en de landbouw goed nieuws te noemen. Toch is er ook al een winstwaarschuwing: ,,De situatie kan snel omslaan.’’