Afrit A28 afgesloten door berging gekanteld busje: verkeer omgeleid

Oudere bewoners van Viattence verkassen naar nieuwe stek in Wezep, meer plek voor jongeren met verstande­lij­ke beperking

7 juli Jong en oud profiteren van de plannen voor een nieuw woonzorgcomplex aan de Mariënrade in Wezep. Zorgorganisatie Viattence wil er op termijn alle (oudere) bewoners van Weidebeek onderbrengen en extra plaatsen creëren om wachtlijsten terug te dringen. Zorginstelling Careander krijgt hierdoor meer ruimte in het Weidebeek-pand zodat daar meer (jongere) mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand kunnen wonen.