Motorrij­der gaat onderuit op kruispunt in Wezep en raakt gewond door val

24 maart Een motorrijder is vanmorgen door onbekende oorzaak onderuit gegaan op het kruispunt Wolweverstraat - Ruitersveldweg - Esdoornstraat in Wezep. Hij is daarbij gewond geraakt en overgebracht naar zijn huisarts.