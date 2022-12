Alles gaat de container in nu Gerjo zijn kringloop in Wezep sluit: ‘Tien jaar hard gewerkt en dan is dit het resultaat’

Zorgen om ‘pup­py-man’ met wit busje op Veluwe: ‘Doen steeds wildere verhalen de ronde’

Een verhaal van een man die kinderen vraagt of ze puppy’s in zijn bus willen bekijken, houdt de gemoederen rond de Veluwe flink bezig. Basisscholen worstelen met de balanceeract tussen stemmingmakerij en lichtzinnigheid. Volgens de politie is het de vraag of de berichten kloppen.

17 oktober