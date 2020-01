Ambulance onderweg naar reanimatie in Oldebroek krijgt zelf ongeluk

Oud-marathon­kam­pi­oen René Ruitenberg uit Oldebroek is het schaatsen zat, behalve als het voor zijn eigen goede doel is

19 januari Voormalig marathonschaatser René Ruitenberg uit Wezep reist volgende week weer naar de Weissensee. Het is voor de vijfde keer dat een groep schaatsers daar 200 kilometer over het ijs glijdt om geld in te zamelen voor zijn goede doel: het René Kids Centre in Namibië. De voormalig Nederlands kampioen marathonschaatsen en nummer dertien van de laatste Elfstedentocht (1997) schaatst zelf niet mee. Ruitenberg (49) voetbalt tegenwoordig, als spits van ESC 7.