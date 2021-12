Anonieme tip leidt tot grote vuurwerkvondst in loods in Oldebroek

Het gaat in totaal om 265 kilo zwaar professioneel vuurwerk. De vondst bestaat uit cakes, shells en zwaar knalvuurwerk, waaronder nitraten. De politie deed de ontdekking in de loods nadat er een anonieme tip binnen was gekomen via Meld Misdaad Anoniem.

De politie laat weten dat er op dit moment nog niemand is opgepakt, maar het onderzoek loopt nog. Recent is op meerdere plekken in Oost-Nederland illegaal vuurwerk ontdekt en in beslag genomen. Zo was het raak in onder meer Holten, Ermelo en Emmeloord.