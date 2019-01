Arjan de Kok (56) uit Noordeinde lijsttrekker FVD in Gelderland

Arjan de Kok (56) uit Noordeinde, gemeente Oldebroek, is de lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FVD) tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in de Provincie Gelderland.

Kok is al enkele jaren betrokken bij Forum voor Democratie en was in 2017 kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen.

‘Arjan de Kok is werkzaam bij de Nationale Politie. Hij is getrouwd, vader van drie kinderen en woont in de Gemeente Oldebroek. Arjan de Kok is al ruim 2 jaar bij FVD betrokken, wij hebben hem leren kennen als een echte teamplayer met overzicht en inzicht die begrijpt wat nu vereist is voor een beter bestuur in Gelderland en in Nederland’, schrijft de partij op Facebook.

In een promotievideo van de politieke partij op Facebook vertelt De Kok dat hij zich wil inzetten voor de verbetering van de veiligheid, de agrarische sector en de infrastructuur in Gelderland. Verder wil hij ondernemerschap stimuleren.

‘Heel veel mensen weten niet dat er vier miljard op de bankrekening van de provincie Gelderland staat. Gelderland is de rijkste provincie van Nederland. Tot nu toe is dat geld nog niet ten goede gekomen van de inwoners van Gelderland en dat moet nu eindelijk eens gaan gebeuren. En de horizonvervuilende windparken daar gaan we mee stoppen’, zegt De Kok in de video.