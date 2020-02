Bakker wordt bouwvakker: hoe Gijs van Olst zijn bakkerij in Wezep eigenhandig verbouwt tot woonhuis

Gijs van OIst is nu 63. Hij rolde als jonge twintiger in het vak toen zijn vader vroegtijdig kwam te overlijden. Kort nadat hij in de bakkerij kwam te werken, trouwde hij Hyke. Een jaar of twee geleden zeiden ze tegen elkaar: ,,Wat doen we? Blijven we werken tot we er dood bij neer vallen?’’ Ze besloten dat dat geen goed idee was en gingen plannen smeden voor de toekomst.