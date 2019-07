Bedrijvenpark H2O in Hattemerbroek schrijft volgens directeur bijna zwarte cijfers

Welke blonde vrouw zwaaide naar Wiljan (21) op de A28 bij Zwolle? ‘Het was heel bijzonder’

12 juli Een blik door het autoraam was genoeg. Met de ondergaande zon op de achtergrond en de IJssel onder het asfalt beleefde Wiljan Keijl (21) uit Oldebroek donderdagavond een romantisch moment op de A28. Tenminste, zo voelde het. Want wie de vrouw was die hem vanuit een andere auto recht in de ogen aankeek en vervolgens zwaaide, weet hij niet. Een zoektocht is geboren. ,,Het was heel bijzonder.’’