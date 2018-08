Bedrijvenpark H2O wordt tweede 'Fort Knox'

Op Fort Knox in de Amerikaanse staat Kentucky was vooral een ultieme vorm van beveiliging nodig vanwege de goudopslag ter plaatse. Zo is het niet in Hattemerbroek, op het gezamenlijke bedrijventerrein van de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde. Het 'goud' dat op H2O bescherming verdient, zit 'm met name in de grote logistieke functie van het terrein en haar bewoners. Panden met goederenopslag, veel vrachtwagens die er geladen en gelost worden. ,,Het aantal transportbewegingen wordt er zo hoog, dat de 'bewoners' er op moeten kunnen rekenen dat er de beste veiligheidsmaatregelen worden genomen'', vertelt John Hommersom, bedrijvenparkmanager van H2O.

Hogere vorm

Cavalerieregimenten en pantserdivisies komen er in Hattemerbroek niet aan te pas. Hommersom: ,,Maar we spreken wel van een hogere vorm van beveiliging. De panden krijgen digitale hekwerken met detectiemelders, die gestuurd worden door software waardoor beveiligers direct actie kunnen ondernemen. Beveiligers krijgen de mogelijkheid om camerabeelden in hun eigen voertuig of via de smartphone te beoordelen. Het is dus geen kwestie van achteraf kijken naar een soort aflevering van 'Uitzending Gemist'.''

Er komen ook overzichtscamera's en alle toegangswegen tot het park worden uitgerust met kentekencamera's op basis van politie-informatie. ,,Zo weten we altijd wie het terrein betreedt. Als iemand met een bekend kenteken verdacht lang rondjes rijdt in de buurt en even later opeens op H2O verschijnt, weten wij dat dat raar is en dan komen we in actie. Uiteraard zijn de camera's aangesloten op de toezichtsruimte van I-Watch in Zwolle.''

Preventief

Hommersom benadrukt dat de beveiliging in eerste instantie preventief werkt. ,,Nee, de criminaliteit is op H2O niet schrikbarend hoog. Maar, als dat wel zo was, hadden we het gisteren al anders moeten regelen. Dan ben je dus te laat. Deze vorm van hoge beveiliging is puur om voorbereid te zijn, een afschrikwekkend karakter te presenteren voor onverlaten, zodat die dan liever een deurtje verder gaan.''