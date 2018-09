Behulpzame belastingman fraudeert en moet de cel in

W. de G., om wie het gaat, mag in een proeftijd van drie jaar op geen enkele manier anderen voorzien van fiscaal advies. De man vulde al jaren belastingformulieren in voor mensen in zijn omgeving, hoewel hij er geen opleiding voor heeft gehad, en niet op de hoogte was van de laatste wet- en regelgeving. Hij voerde voor zijn klanten dusdanig hoge kosten op dat ze in aanmerking kwamen voor een teruggave wegens buitengewone lasten. De Belastingdienst kwam erachter dat het ging om kosten die niet aftrekbaar waren, te hoog waren opgegeven of niet konden worden bewezen.